Школа будет очной

Члены партии настаивают, что в День знаний все школьники должны начать учиться в очном формате.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова встретилась с руководителем Минпросвещения России Сергеем Кравцовым перед началом нового учебного года. Они обговорили вопросы организации образовательного процесса с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм, сообщает Nashgorod.ru.

По результатам встречи Кузнецова заявила, что в ближайшее время в России не планируют переводить обучение в удаленный формат.

«Наша позиция следующая: первого сентября все дети должны прийти в школу. Учреждения образования готовы ко всем требованиям, которые сегодня предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться в очном формате», – сказала омбудсмен.

Кузнецова также подчеркнула, что по причине широкого распространения коронавируса вопрос вакцинации сохраняет актуальность. Тем не менее важность прививочной кампании не предполагает принуждения. Как отметила омбудсмен, дискриминация педагогов и учащихся, не сделавших прививки от коронавируса, недопустима.

Министр просвещения подтвердил обещание Кузнецовой по поводу отсутствия планов вводить удаленку. Он уточнил, что ведомство отдельно проработало со всеми регионами меры, призванные сдержать распространение вируса, которые сделают процесс обучения максимально безопасным.

Как передает портал ER.ru, ранее “Единая Россия” смогла добиться того, чтобы за студентами было сохранено право самостоятельно решать вопрос вакцинации. Наличие или отсутствие прививки не должно отразиться на учебном процессе и возможности проживания в общежитии, отметили члены партии. Ректоры главных вузов страны высказались в поддержку позиции ЕР.

“Очень радует, что, несмотря на все сложности пандемии, учебный процесс в школах начнется в очном формате. В этом году в Тамбовской области за парты сядут почти 97 тысяч школьников. Будут работать 109 школ.

Конечно, эпидемиологической безопасности детей уделяется большое внимание. Еще в прошлом году учебные учреждения начали оснащать специальным оборудованием для очистки воздуха. На входе в школы осуществлялось измерение температуры, для разделения потоков менялось расписание звонков. Все необходимые меры приняты и в этом году. Кроме того, к этому времени прошла большая кампания вакцинации, прививки от коронавирусной инфекции сделали большинство педагогов.

В образовательных организациях региона основная проверка готовности к учебному году уже завершилась. Специалисты оценивали в том числе требования безопасности нахождения детей в образовательной организации в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией. В целом все учреждения готовы встречать детей. Хочется пожелать и ребятам, и педагогам провести новый учебный год полезно, интересно и, конечно, быть здоровыми! Для этого со стороны региона сделано все необходимое”, - рассказала Светлана Коростелева, сенатор СФ ФС РФ от Тамбовской области, член комитета по науке, образованию и культуре.