В Тамбове демонтируют незаконно установленные шлагбаумы

Представители контрольного комитета провели рейд по контролю за выполнением правил благоустройства по адресам: Н.Вирты, 102, Мичуринская, 199, бульвар Энтузиастов, 1Ж.

На дворовой территории по адресу Н.Вирты, 102 организованы несанкционированные парковки на зеленой зоне. Эти действия кодексом об административных правонарушениях квалифицируются как самоуправство, так как ограждения для парковок установлены на муниципальной земле. Без согласования с администрацией города устанавливать ограждения под парковки, шлагбаумы и другие ограждения, запрещено. Это является основанием для их принудительного демонтажа, который и был проведен.

- Чтобы не нарушать закон, по новым правилам благоустройства, принятым Тамбовской городской Думой в этом году, жители имеют право обратиться в администрацию города с просьбой о закреплении территории для благоустройства, в том числе и организации парковок, - говорит заместитель председателя контрольного комитета Игорь Мжачих. - При наличии технической возможности, а именно, отсутствия тепловых и газовых сетей, охранной зоны электрических сетей такое разрешение будет выдано.

По адресу бульвар Энтузиастов, 1 Ж демонтирован самовольно установленный шлагбаум, который препятствует проезду специальной техники — скорой помощи, пожарных машин и в случае наступления чрезвычайной ситуации может помешать выполнять специальным службам свои задачи.

Напомним, новые Правила благоустройства и содержания были утверждены в марте текущего года. В соответствии с ними определен механизм участия жителей в содержании прилегающей территории. Границы такого участка не могут превышать 50 метров от дома. На общем собрании жильцов необходимо принять решение о том, каким образом будет благоустроена территория и какие объекты предполагается на нем размещать, в том числе, стоянку или детскую площадку, и направить обращение в администрацию города. Разумеется, жители будут иметь преимущественное право пользования участком и будут брать на себя ответственность за содержание этой территории.