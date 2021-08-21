В Тамбовской области прошли проверки в магазинах, на автостанции и в автобусах

В Тамбовской области продолжают действовать ограничения, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. В целях контроля за их соблюдением проходят рейды в торговых точках, учреждениях культуры и на пассажирском транспорте.

В ходе очередных рейдов с 16 по 20 августа управлением региональной безопасности области совместно с работниками управления по развитию промышленности и торговли области, управления автомобильных дорог и транспорта области, УМВД России по Тамбовской области, управления Роспотребнадзора по Тамбовской области проведены проверки в Кирсанове, Уварово и Гавриловском районе.

В ходе рейдов проверено: 24 объекта торговли, автостанция города Кирсанова, 3 рейсовых автобуса.

- В результате проведенных мероприятий установлено, что требования постановления администрации области №233 гражданами, посетителями, сотрудниками и собственниками объектов торговли, водителями и кондукторами транспортных средств используются средства индивидуальной защиты органов дыхания. На входе в здания и помещения имеются информационные плакаты по профилактике распространения коронавирусной инфекции, используются дистанционные термометры, санитайзеры, на пол нанесена специальная разметка, соблюдается социальное дистанцирование, журналы термометрии сотрудников ежедневно заполняются, - подвели итоги рейдов в управлении региональной безопасности области.