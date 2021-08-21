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Здоровье21 августа 2021 10:32

Коронавирус в Тамбове, последние новости на 21 августа: за сутки заболели 92 человека

Общее количество заразившихся – 39638
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 21 августа, 39638 человек. 37543 заболевших выздоровели, 754 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 92 новых случая, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 29 мужчин и 58 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, а также пять детей от 3 до 15 лет.

- На госпитализации находятся 624 человека, из них диагноз «пневмония» у 569 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.