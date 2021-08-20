Тамбовская облбольница получила современный тренажер для реабилитации верхних конечностей

Реабилитация происходит в формате компьютерной игры Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Тамбовская областная больница по нацпроекту «Здравоохранение» получила современное оборудование для реабилитации для активной реабилитации верхних конечностей и развития мелкой моторики «Орторент Моторика». Его поставили в 1-е неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового кровообращения.

Аппарат предназначен для пациентов, перенесших инсульт, черепно-мозговую травму и другие неврологические заболевания. Им также могут воспользоваться тамбовчане, страдающие от костно-мышечных повреждений и сниженной функции верхних конечностей.

Система состоит из основного устройства, т.е манипулятора и специального программного обеспечения, которое установлено на компьютер. Реабилитация происходит в формате компьютерной игры с симуляцией реальных жизненных ситуаций.

- Прибор имитирует движения рук и плеч, которые встречаются в повседневной жизни: от самых крупных и простых – отведение руки в сторону, бросковое движение, до мелкой моторики, поворот дверной ручки и ключа. В игре доступен широкий выбор эффективных и увлекательных упражнений с различным уровнем сложности, - поясняют в управлении здравоохранения Тамбовской области.