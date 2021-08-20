В Моршанске бухгалтеру фирмы по региональным автобусным перевозкам не платили зарплату

В Моршанске завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

По версии следствия, обвиняемый занимался региональными перевозкам пассажиров автобусами. В период с февраля 2020 года по январь 2021 года он не выплачивал зарплату бухгалтеру, в результате чего образовалась более 50 тысяч рублей задолженности.

При этом деньги на выплату зарплат у работодателя были. Однако получаемый фирмой доходы он расходовал на иные платежи, такие как оплата поставщикам и подрядчикам, уплата налогов и сборов и др.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК Росиии по Тамбовской области.