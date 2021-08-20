В Тамбове нашли две фальшивые пятитысячные купюры

В Тамбове полицейские нашли две фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей. Одну обнаружили 18 августа при проверке выручки продуктового супермаркета. Банкнота была изъята, а по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.186 УК РФ «Сбыт фальшивых денежных купюр».

- В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий изучаются записи с камер видеонаблюдения, опрашиваются свидетели, ведется розыск потенциальных сбытчиков поддельной банкноты, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Другую поддельную купюру обнаружили на следующий день, 19 августа, при проверке выручки автозаправочного комплекса в городе Тамбова. По данному факту также возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личность сбытчика, как и в первом случае.