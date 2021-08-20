В Мичуринске посетитель магазина украл из камеры хранения чужие вещи

В дежурную часть ОМВД России по г. Мичуринску 19 августа поступило сообщение о краже в одном из магазинов на улице Филиппова. Как оказалось, у посетительницы магазина пропал из камеры хранения пакет с вещами на общую сумму более 7 тысяч рублей.

Пока женщина находилась торговом зале, ранее судимый 42-летний местный житель подобрал ключ к ячейке и похитил вещи потерпевшей. Вора нашли и задержали.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением». Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.