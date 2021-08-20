В Тамбове открылась выставка, посвященная Антоновскому восстанию

Серию работ художник готовил в течение пяти лет

В Тамбовской областной научной библиотеке им. А. С. Пушкина открылась историко-художественная экспозиция художника-реставратора Геннадия Климова. В течение пяти лет он создавал серию работ, посвященных 100-летию Антоновского восстания.

- Я посвятил свою выставку тяжёлому периоду в истории нашего края, - говорит Геннадий Климов. - Мои предки жили в местах, где развернулось Тамбовское восстание. В детстве я слушал рассказы очевидцев этого события. Мне было это интересно. Позже стал интересоваться исторической литературой, документами того времени. Когда было собрано достаточно сведений о том, что тогда происходило и об участниках Антоновского восстания, решил создать серию работ, чтобы поделиться с людьми своими впечатлениями. Часть картин написана по историческим источниками, другие – по воспоминаниям и рассказам очевидцев. Тогда, в начале 20-х годов XX века им было по 13-15 лет.

Все картины снабжены сопроводительным материалом. В экспозиции — 7 работ, на которых изображены различные моменты восстания. Работает выставка в холле 2-го этажа с 18 августа по 30 сентября. Вход свободный. Возраст посетителей 12+.

Фото управления культуры администрации Тамбовской области