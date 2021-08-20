Тамбовчанин обворовывал дачные дома своих родственников и знакомых

На минувшей неделе полицейские задержали 29-летнего ранее судимого жителя города Тамбова по подозрению в совершении серии краж с территории дачных поселков Тамбовского района. Мужчина признался, что похитил из дачных домиков своих родственников и знакомых металлические изделия, а затем сдавал их в пункт приема металлолома, чтобы подзаработать денег. Для транспортировки металлоизделий он пользовался услугами грузового такси.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе его расследования полицейские установили четыре факта преступной деятельности. Так, 4 августа мужчина украл 4 августа из дачного домика в поселке Чистые пруды две металлические бочки, трубы и электрическую плиту.

- Полицейские нашли пункт приема металлолома, опросили его работников, но изъять похищенные предметы не удалось. В настоящее время в рамках следственных действий устанавливаются другие факты краж, совершенные 29-летним мужчиной, подсчитывается причиненный ущерб, решается вопрос о возбуждении других уголовных дел, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.