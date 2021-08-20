35-летний тамбовчанин попал под колеса иномарки

Происшествие, в котором получил травмы мужчина, зафиксировали 19 августа около 10 часов 48 минут в городе Тамбове на улице Астраханской в районе дома №8. 30-летний водитель «Хендай Портер», двигаясь по улице Астраханская в сторону улицы Пролетарская, допустил наехал на 35-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

- В результате ДТП мужчина получил травмы, на автомобиле скорой помощи его доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.