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Происшествия20 августа 2021 11:41

35-летний тамбовчанин попал под колеса иномарки

Мужчина переходил дорогу на красный сигнал светофора
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Происшествие, в котором получил травмы мужчина, зафиксировали 19 августа около 10 часов 48 минут в городе Тамбове на улице Астраханской в районе дома №8. 30-летний водитель «Хендай Портер», двигаясь по улице Астраханская в сторону улицы Пролетарская, допустил наехал на 35-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

- В результате ДТП мужчина получил травмы, на автомобиле скорой помощи его доставили в городскую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.