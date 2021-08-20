Тамбовская пенсионерка перевела мошенникам 750 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за лекарства

В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову 19 августа обратилась 64-летняя жительница улицы Рылеева. Пенсионерка рассказала, что стала жертвой мошенников. Она пояснила, что когда-то заказывала через Интернет лекарства, стоимость которых была внушительной.

В конце июня тамбовчанке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником фирмы, где она покупала препараты. Звонивший сообщил о том, что за их приобретение ей положена солидная денежная компенсация. Но чтобы ее получить, женщине нужно заплатить сумму налогового вычета.

Пенсионерка знала о подобных видах мошенничества, но все равно поверила аферисту, т.к. он был слишком убедительным. В итоге в период с 1 июля по 19 августа она перевела на разные счета, которые ей указывали мнимые представители фирмы, 750 тысяч рублей. Разумеется, никакую денежную компенсацию после этого она не получила. Мошенники перестали выходить на связь, и тамбовская пенсионерка поняла, что ее обманули.

- В настоящее время проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию данного преступления, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.