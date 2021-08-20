В Тамбовской области начались проверки организаций, которые обязаны были вакцинировать своих сотрудников

Специалисты Роспотребнадзора начали проверки предприятий и организаций, в которых, согласно постановлению главного санитарного врача области, должны были до 10 августа вакцинироваться не меньше 60% сотрудников. На сегодняшний день их проверено больше 100. По итогам проверок специалисты составили 4 административных материала, которые направили в суд.

- К нарушителям могут применить административное наказание в виде штрафа на должностных лиц (ИП) - от пятидесяти тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ), - сообщает управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.