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Общество19 августа 2021 13:31

Часть жильцов обрушившегося дома в Тамбове согласилась на переезд в маневренный фонд

19 августа людям продемонстрировали новое жилье
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жильцам показали варианты расселения

Жильцам показали варианты расселения

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

19 августа дом на ул. Октябрьской, 63, который обрушился поздним вечером 18 августа, посетили представители мэрии. С жителями пытаются договориться о переезде. Оставаться в полуразрушенном строении сейчас смертельно опасно, большая часть жильцов – пожилые люди, а в одной из квартир есть двое маленьких детей.

- Утром представители администрации Тамбова показали жильцам дома № 63 по улице Октябрьской, где произошло обрушение стены, предлагаемые варианты их расселения в маневренном жилом фонде, - рассказал врио главы города Максим Косенков. - После осмотра некоторые жители предварительно уже дали своё согласие на переезд. Когда мы общались с людьми ночью, сразу после ЧП, люди пояснили, что раньше не хотели рассматривать варианты проживания в маневренном фонде, считая эти помещения непригодными и по состоянию аналогичными нынешнему жилью. Но по факту это оказалось не так.