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Общество19 августа 2021 15:29

Тамбовчане могут помочь собраться в школу первоклассникам из малообеспеченных семей

Школьные принадлежности будут принимать 20 августа в Доме молодежи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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20 июля в Доме молодежи Тамбовской области стартует благотворительная акция по сбору канцелярских принадлежностей для первоклассников из малообеспеченных семей «Навстречу знаниям».

Принести канцелярию, подходящую для школьников (ручки, карандаши, тетради, краски, альбомы для рисования), можно по адресу г.Тамбов, ул.Пензенская, д.62 каб. 304 с 9 до 16 часов.

- Полученные вещи передут органам социальной защиты и распределят среди нуждающихся семей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.