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Общество19 августа 2021 16:40

Тамбовские прокуроры выявили четыре сайта с пропагандой детского суицида

По решению суда интернет-ресурсы были заблокированы
Ксения АЛЕШИНА
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Уваровская межрайонная прокуратура во время проверки выявила четыре сайта, на страницах которых была размещена информация, направленная на вовлечение детей к самоубийству.

Чтобы защитить детей от негативной информации, прокуроры в июне 2021 года направили в Уваровский районный суд четыре административных исковых заявления о признании информации, запрещенной к распространению на территории РФ.

- Судом заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены, сайты заблокировали, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.