Тамбовские прокуроры выявили четыре сайта с пропагандой детского суицида

Уваровская межрайонная прокуратура во время проверки выявила четыре сайта, на страницах которых была размещена информация, направленная на вовлечение детей к самоубийству.

Чтобы защитить детей от негативной информации, прокуроры в июне 2021 года направили в Уваровский районный суд четыре административных исковых заявления о признании информации, запрещенной к распространению на территории РФ.

- Судом заявления прокурора рассмотрены и удовлетворены, сайты заблокировали, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.