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Общество19 августа 2021 14:30

В Тамбове ремонтируют мост на улице Андреевской

Завершить работы собираются в сентябре
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Специалисты уже заменили настил пешеходной части переправы и отремонтировали перильное ограждение

Специалисты уже заменили настил пешеходной части переправы и отремонтировали перильное ограждение

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Сотрудники муниципального учреждения «Спецдорсервис» в рамках недавнего планового обследования выявили ряд дефектов несущих конструкций автомобильного моста на улице Андреевской и сделали вывод, что он нуждается в ремонте.

- Сейчас ведутся работы на несущих конструкциях пешеходной части моста, уже заменен настил пешеходной части, отремонтировано перильное ограждение, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Полностью завершить благоустройство планируется в сентябре.