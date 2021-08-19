Липчанина задержали за серию краж из магазинов в Мичуринске

Полицейские задержали 30-летнего уроженца Липецкой области за серию краж в Мичуринске. 3 июля этого года в 11:40 мужчина похитил продукты с прилавка супермаркета, расположенного на улице Интернациональной, после чего скрылся. Аналогичное преступление произошло в этот же день в магазине на Липецком шоссе в 14:40, откуда злоумышленник украл средства личной гигиены.

7 июля на улице Мира липчанин зашел в супермаркет и в 16:30 также совершил кражу продуктов питания. Вора вычислили благодаря записям с камер видеонаблюдения.

В ходе розыска полицейские вышли на след злоумышленника и задержали липчанина, проживающего в наукограде. Мужчину доставили в отдел полиции, где он не стал отпираться и во всем сознался.

- Установлено, что похищенные продукты он употребил, а остальное сбыл неизвестным лицам. Проверяется причастность задержанного к аналогичным кражам, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».