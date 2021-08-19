Жительница Тамбовщины угрожала подруге топором во время ссоры

В полицию Мордовского района поступило сообщение от 47-летней местной жительницы, которая пожаловалась на угрозы в свой адрес. Выехав на Косой переулок районного центра, стражи порядка опросили потерпевшую по месту жительства.

Женщина рассказала, что поссорилась со своей 39-летней приятельницей, которая проживает там же. Конфликт перерос в серьезные угрозы. После того, как все словесные аргументы закончились, злоумышленница взяла в руки топор и стала угрожать им потерпевшей. Когда конфликт утих, последняя обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Полицейские опросили злоумышленницу, от нее были получены признательные показания. Топор с отпечатками пальцев женщины изъят и отправлен на экспертизу.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.