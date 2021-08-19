На Тамбовщине в аварии с легковушками и грузовиком пострадали три человека

Авария произошла в Жердевском районе Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 18 августа в 12:00 на 8-м километре автодороги «Каспий-М.Алабушка-Тамбов-Пенза-Рассказово-Уварово-Мучкапский», проходящей по территории Жердевского района. 43-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» не учел необходимый боковой интервал и столкнулся с грузовиком «КамАЗ-55102» в составе прицепа «НефАЗ», за рулем которого был 30-летний мужчина.

От удара «семерка» продолжила движение и врезалась в иномарку «Мицубиши Лансер» под управлением 38-летнего мужчины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2107», а также водитель и пассажир автомобиля «Мицубиши Лансер», 35-летний мужчина, получили телесные повреждения и были доставлены в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», - сообщает УГИБДД по Тамбовской области.