Коронавирус в Тамбове, последние новости на 19 августа: за сутки заболел 91 человек

По данным на 19 августа, за последние сутки в Тамбовской области зарегистрировали 91 новый случай коронавируса. В число заболевших вошли 33 мужчины, 54 женщины и 4 детей (мальчики 7,16 лет, девочки 4,12 лет). Возраст взрослых составляет от 18 до 87 лет

С начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 39 452 человек, еще 37 270 жителей региона выздоровели. Из больниц за все время выписали 25 226 пациентов.

- На госпитализации находятся 682 человека, из них диагноз «пневмония» у 620 человек, - сообщили в региональном оперштабе.