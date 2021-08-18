Партия "Единая Россия" и правительство РФ разработали программу "Санитарный щит"

По информации сайта nashgorod.ru, программа будет включать в себя несколько направлений, в их число входят: обеспечение достаточного запаса средств индивидуальной защиты, использование эффективных тест-систем, своевременное прогнозирование возможных эпидемий.

По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, программу будут создавать в условиях современной инфраструктуры - лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования эпидемиологических моделей.

Распространенность данной программы по всем уголкам страны позволит любому гражданину намного быстрее получить медицинские услуги, в том числе и связанные с диагностикой. Ко всему этому также начнется развитие лабораторной сети.

Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что опыт пандемии показал важность и необходимость подготавливать персонал медучреждений на другом уровне. В данном случае - развивать специалистов, которые уделяют внимание эпидемиологическим вопросам.

Порядка 30 миллиардов рублей в ближайшие несколько лет планируют выделить на создание новой системы и выстраивание биологической безопасности страны.

Также идею о создании данной программы поддержала главный государственный санитарный врач Анна Попова. По ее словам, подобная система позволит развить и улучшить сеть лабораторных клиник, а также расширить доступность медицинских услуг для населения. Попова считает, что это в полной мере окажет содействие в формировании санитарной культуры.

Ранее о создании “щита” в сфере санитарной безопасности заявлял Владимир Путин. По мнению президента, опыт COVID-19 показал важность подготовки России в случае появления новых инфекционных заболеваний. Отмечается, что оперативные действия при наличии данной программы смогут обезопасить граждан от новых инфекционных нападок.

В качестве действий президент страны выделил создание отечественных тест-систем, а также разработку вакцины в кратчайшие сроки.