С территории элеватора в Тамбовской области сторож похитил 400 кг металла

В городе Рассказово в полицию обратился 45-летний предприниматель с сообщением о краже. Он рассказал, что на улице Пролетарской с территории элеватора неизвестный совершил кражу металлических изделий – комплектующих к железнодорожным путям.

В ходе розыска полицейские узнали, что кражу совершил 61-летний сторож элеватора. Он выносил металлические изделия частями. В общей сложности вор похитил около 400 кг металла. Большую часть украденного мужчина сдал в пункт приема металлолома.

- Сумма ущерба организации устанавливается. Изъята малая часть - это три металлические подкладки под рельсы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».