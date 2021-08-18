Тамбовчан предупредили об отключениях света более чем на 20 улицах

В Тамбове 19 августа из-за ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии более чем на 20 улицах. Свет отключат по следующим адресам:
с 9.00 до 13.00
- по ул. К. Маркса, д. 94-126, 99-127;
- по ул. Ленинградской, д. 14-30, 15-29;
- по ул. Кронштадтской, д. 12-26, 11-27;
- по ул. Советской, д. 82-86;
с 09.00 до 16.30
- по ул. Андреевской, д.2-64, 1-33;
- по ул. Уральской, д. 3-7, 2-14;
- по Уральскому тупику, 1-5;
- по ул. Южной, 2-6;
с 9.00 до 11.30
- по ул. Полынковской, д.1-36;
- по ул. Гагарина, д. 153-165, 224-268;
- по ул. Верховой, д.7, 8А,8, 9А,9;
- по ул. Киквидзе, д.1-67В, 4-10;
- по ул. Светлой, д.1, 1А,Б,В, 5, 5А, Б, В, 15;
- по ул. Т.Дерунец, д.1,3,7,20;
- по первому Авиационному пр. д.2.
с 13:30 до 16.30
- по ул. Маяковского,д.20, 24,3181;
- по ул. Мичуринской, д.123-135;
- по пр. Сосновского, д.27-69;
- по пр. Тульскому, д. 21-57, 28-68;
- по ул. Лысогорской, д.60,66, 68, 70,74, 76,89, 95;
- по ул. Никифоровской, д.76, 89-93.