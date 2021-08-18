В Тамбове задержали расклейщика объявлений

Мужчина клеил рекламу на столбах, домах и остановках Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове сотрудники полиции во время совместного рейда с сотрудниками контрольного комитета мэрии задержали незаконного расклейщика объявлений. Нарушителя поймали вечером, когда он расклеивал рекламу текстиля и трикотажной продукции на столбах, фасадах домов и остановках.

В отделе полиции за административное нарушение на мужчину составили протокол. Документ направят на рассмотрение в административную комиссию города. Согласно п.19.1 закона «Об административных правонарушениях Тамбовской области» незаконному расклейщику грозит штраф до 1000 рублей. Также у него забрали всю рекламную продукцию.

Как отмечают в контрольном комитете администрации города, в последнее время складывается такая тенденция, что незаконной расклейкой объявлений занимаются жители других регионов. Курсируя от области к области, они уродуют инфраструктуру чужих городов разнокалиберной рекламой. И задержать таких расклейщиков бывает очень сложно.

- Расклеивать объявления можно только в специально отведенных для этого местах, все остальное является нарушением, - напоминают в пресс-службе администрации города Тамбова. - Рейды по соблюдению Правил благоустройства города будут проходить в Тамбове регулярно, в том числе и в ночное время.