Тамбовского подростка поместили в специализированное учреждение за угоны и кражи

Прокуратура Жердевского района в суде поддержала доводы административного иска отдела полиции о помещении в специальное учебно - воспитательное учреждение 14-летнего подростка.

Мальчик состоит на учете в ПНД с 2017 года за угон автомобиля. Также он неоднократно совершал кражи чужого имущества жителей района. В этом году юноша угнал еще и два мотоцикла.

В июне 2021 года парня по заявлению матери повторно поместили в психиатрическую больницу г. Тамбова, откуда впоследствии выписали с диагнозом: смешанное расстройство эмоций и поведения.

- В настоящее время он воспитывается матерью, которая решением суда была восстановлена в родительских правах. Основными причинами совершения подростком правонарушений являются ошибки семейного воспитания, отсутствие правовой грамотности матери, бесконтрольность, а также отклоняющееся поведение самого подростка, его педагогическая запущенность и эмоциональная нестабильность, - заявили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Профилактические беседы, проводимые с подростком, не привели к результатам. Мальчик продолжил совершать правонарушения.

По решению суда парень проведет в специально учебно – воспитательном учреждении закрытого типа сроком три года.