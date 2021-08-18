Тамбовчанина арестовали на сутки за комментарии под постом в соцсети

Прокуратура установила, что 53-летний житель г. Рассказово оставил под публикацией в одном из открытых сообществ соцсети ВКонтакте враждебные комментарии. В них содержались высказывания, в которых негативно оценивается группа лиц по признакам национальности, территориальности и вероисповедания.

По результатам проверки прокуроры возбудили в отношении правонарушителя дело об административном правонарушении по ст. 20.3.1 КоАП за возбуждение ненависти и вражды.

- 12 августа гражданину назначено наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.