В Тамбове в ближайшее время отремонтируют еще три дороги

В Тамбове в этом году отремонтируют улицы Дегтярева, Серова и проезд Достоевского. В нормативное состояние приведут автомобильную дорогу, пешеходные тротуары, съезды, а также пересечения и примыкания проезжих частей.

Контракт на проведение работ заключен 30 июля с ООО «Тамбовагропромдорстрой». Протяжённость ремонта по проезду Достоевского составляет более 0,7 км, по улицам Дегтярева – 1,15 км, Серова – 1,8 км. Общая площадь покрытия этих объектов – 11 608 квадратных метров. Особое внимание при сдаче объектов будет уделено безопасности дорожного движения. Для исключения аварийных ситуаций установят новые дорожные знаки и заменят уличное освещение.

Подрядчик приступил к ремонту на проезде Достоевского. Здесь уже снят грунт, ведутся работы по устройству бордюрного камня, а также по отсыпке корыта под дорожную одежду. Предстоит отрегулировать высоту колодцев, срезать фрезой старое деформированное асфальтобетонное покрытие.

- Изначально в Тамбове в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планировалось привести в порядок 24 улицы, на что направлено около 531 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Однако экономия в 68,1 миллиона рублей при проведении торгов позволила включить в перечень подлежащих ремонту дорог дополнительные объекты, в число которых вошли проезд Достоевского и улицы Дегтярева и Серова.