В одном из сел Тамбовщины строят новый ФАП

На строительство объекта выделили 12,5 миллиона рублей, еще 1,8 миллиона рублей потратят на покупку оборудования и мебели Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В селе Солдатская Духовка Тамбовской области идет строительство нового ФАПа. Работы ведутся в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщают в пресс-службе администрации Тамбовской области, это будет современный объект здравоохранения, оснащенный необходимым оборудованием и соответствующий всем стандартам оказания медицинской помощи на селе.

Сейчас Солдатско-Духовский ФАП расположен в здании бывшей школы, где занимает две комнаты площадью 62 квадратных метра. Здесь нет ни водоснабжения, ни канализации. В холодное время помещение отапливается с помощью электрического конвектора.

- ФАП обслуживает почти 900 человек, в том числе 200 детей. Расстояние до Татановской амбулатории составляет 9 километров, а до Тамбова – 30 километров. Это большое расстояние. Поэтому мы с нетерпением ждем сдачи этого объекта. Открытие нового ФАПа позволит существенно повысить качество и доступность медицинской помощи местным жителям, - отметили в Тамбовской ЦРБ.

Новый ФАП будет находиться в отдельном здании, оборудованном газовой котельной, канализацией и водоснабжением. Строительство планируют завершить в ноябре 2021 года. На работы выделено 12,5 миллиона рублей. Кроме того, туда закупят оборудование и мебель на 1,8 миллиона рублей.