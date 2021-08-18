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Происшествия18 августа 2021 14:33

В тройной аварии на Тамбовщине травмы получила девушка-водитель

Столкнулись иномарка и два отечественных авто
Ксения АЛЕШИНА
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Авария произошла в Уварово

Авария произошла в Уварово

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 17 августа около девяти часов утра в городе Уварово в первом микрорайоне около дома № 29. Водитель иномарки «Опель Астра», 60-летний мужчина, при повороте налево столкнулся со встречным автомобилем «ВАЗ 21102». За рулем отечественной легковушки находилась 28-летняя девушка.

После столкновения «ВАЗ 21102» врезался в припаркованную на левой обочине такую же машину. Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в результате аварии 28-летняя девушка с телесными повреждениями на автомобиле скорой помощи была доставлена в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ».