Ночью в Тамбове водитель «Приоры» сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

ДТП произошло на улице Карла Маркса в районе дома № 340 Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 17 августа около 12-ти часов ночи в городе Тамбове на улице Карла Маркса. В районе дома № 340 сбили пешехода. 34-летний водитель отечественной легковушки «Лада Приора» наехал на 62-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепископа Луки города Тамбова», - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.