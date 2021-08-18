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Происшествия18 августа 2021 12:20

Ночью в Тамбове водитель «Приоры» сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте

62-летнего пострадавшего доставили в медучреждение
Ксения АЛЕШИНА
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ДТП произошло на улице Карла Маркса в районе дома № 340

ДТП произошло на улице Карла Маркса в районе дома № 340

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП произошло 17 августа около 12-ти часов ночи в городе Тамбове на улице Карла Маркса. В районе дома № 340 сбили пешехода. 34-летний водитель отечественной легковушки «Лада Приора» наехал на 62-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном месте.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в ТОГБУЗ «ГКБ им. Архиепископа Луки города Тамбова», - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области.