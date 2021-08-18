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Происшествия18 августа 2021 15:32

Тамбовского предпринимателя ждет суд за неуплату более 5 млн рублей налогов

Бизнесмен вносил в декларации ложные сведения
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего индивидуального предпринимателя, занимающегося оптовой продажей сельскохозяйственной продукции. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму более 5 млн рублей.

По версии следствия, мужчина предоставил в налоговый орган декларации по НДС за 1, 3, 4 кварталы 2017, 1,4 кварталы 2018, 1,2 кварталы 2019 гг., в которые умышленно включил заведомо ложные сведения о его якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с другими фирмами по приобретению у них сельхозпродукции.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.