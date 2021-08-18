В Тамбовской области пьяный мужчина угнал «десятку» и попал на ней в ДТП

В дежурную часть полиции Первомайского района поступило сообщение от 30-летней местной жительницы. Она рассказала, что припарковала в поселке Хоботово на улице Советской возле дома свой автомобиль «ВАЗ-2110», забыв закрыть двери. Позже женщина обнаружила, что «десятки» нет на месте.

В ходе розыска полицейские нашли легковушку на улице Кирова р.п. Первомайский с техническими повреждениями. Как оказалось, угонщик вдоволь покатался на чужом транспорте и попал в аварию, задев ограждение. Затем злоумышленник бросил авто и скрылся.

Стражи порядка нашли причастного к угону «десятки». Им оказался 30-летний житель села Парижская коммуна. Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК Ф «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.