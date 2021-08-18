На Тамбовщине клещи покусали более 1800 жителей

По данным специалистов регионального Роспотребнадзора, с начала сезона клещи покусали 1883 человек, что на 26,6% меньше аналогичного периода прошлого года (в 2020 г. за медицинской помощью обратилось 2565 человек). В число пострадавших входит 522 ребенка.

- В 11,7% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 88,3% – на территории населенных пунктов, в т.ч. на территориях домовладений и приусадебных участков – 73,9%, садоводческих товариществ – 4,5%, парков – 2,2%, кладбищ – 1,3%, - сообщают в ведомстве.

Кроме того, за истекший период этого года в Тамбовской области случаи клещевого вирусного энцефалита, моноцитарного эрлихиоза не регистрировались. Отмечено 4 случая клещевого боррелиоза и 2 случая гранулоцитарного анаплазмоза человека. Во всех случаях заболели взрослые.

Клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита, специалистами выявлено не было.