В Тамбове откроется социальный МФЦ

Посетителей начнут принимать с 23 августа Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбове в ближайшие дни откроется Центр социальной поддержки граждан, который централизует все выплаты, объединит службу социальных координаторов и единую диспетчерскую службу. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Социальный МФЦ создан в рамках реализации региональной программы «Старшее поколение», входящей в нацпроект «Демография». Для него было выделено помещение рядом с МФЦ на улице М. Горького площадью 2,4 тысяч квадратных метров. Общие затраты на реконструкцию объекта составили более 150 млн рублей.

- В учреждении будут работать несколько взаимосвязанных зон. На первом этаже здания находятся: 41 рабочее место для приема посетителей, три стойки администратора, зоны ожидания с электронной системой управления очередью, информационные стенды. Здесь специалисты не только примут пакет документов, но и при необходимости окажут содействие в регистрации и подаче заявлений на портале госуслуг, - поясняют в администрации региона.

Центр социальной поддержки начнет свою работу с 23 августа по новому адресу: г. Тамбов, ул. Максима Горького, д. 18. График работы учреждения: понедельник, вторник, четверг, пятница – с 8:00 до 18:00, среда – с 8:00 до 20:00, суббота – с 8:00 до 13:00 без перерыва, воскресенье – выходной.

Телефоны для консультаций: 8 (902) 722-71-31, 8 (902) 721-13-11.

Телефонные обращения тамбовчан будут обрабатывать в call-центре, с единым номером: 8-900-000-00-00.