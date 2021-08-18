В Мичуринске стартует отлов бездомных собак

Администрация наукограда заключила контракт со специализированной организацией, которая будет заниматься отловом бездомных животных.

- До сегодняшнего дня этот вопрос в нашем городе стоял достаточно остро и вызывал много споров среди горожан, - говорят в мэрии Мичуринска. - Сейчас разработан эффективный гуманный механизм решения проблемы. Подписан контракт со специализированной организацией, которой предстоит провести работу по отлову животных без хозяина в нашем городе.

С начала текущего года зафиксировано более 150 обращений от жителей города по теме животных без владельцев. Все заявки в порядке очередности будут проработаны, по указанным адресам произведут отлов. Начнут работу, по информации управления городского хозяйства администрации города, в ближайшее время. В первую очередь будут отлавливать агрессивных животных. А также тех, которые гуляют вблизи школ и детских садов.