Из незапертого автомобиля тамбовчанина украли аккумулятор и набор инструментов

16 августа в полицию Мичуринска обратился 28-летний местный житель, который рассказал, что 15 августа оставил без присмотра свой автомобиль ВАЗ-21041 на 1 километре автодороги село Заворонежское – село Терское. В это время кто-то проник в салон «четверки» и украл новую аккумуляторную батарею и набор инструментов. Следственно-оперативная группа выехала в село Заворонежское, место кражи осмотрели, здесь обнаружили следы чужой обуви. Полицейские провели подворный обход и опросили местных жителей.

Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали 27-летнего жителя села Заворонежское. Похищенное нашли у него дома. В краже мужчина признался. Вещи он планировал продать.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.