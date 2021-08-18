В медвузы страны поступили 232 целевика из Тамбовской области

Для уменьшения кадрового дефицита медицинских работников в Тамбовской области каждый год проводят кампанию по заключению договоров о целевом обучении в медицинских высших учебных заведениях.

По итогам приемной кампании 2021 года в медицинские вузы России по целевым направлениям поступили 232 абитуриента из нашего региона. Они будут учиться в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Н.И. Пирогова, Саратовском государственном медицинском университете, Воронежском государственном медицинском университете, Рязанском государственном медицинском университете, Первом Московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова и Медицинском институте Тамбовского государственного университета. Целевики будут обучаться по таким направлениям подготовки, как «лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология».

- Всего в медицинских ВУЗах обучается 1684 целевика из нашего региона. Студенты, обучающиеся за пределами области, могут рассчитывать на ежемесячную социальную выплату в 1 тысячу рублей. После окончания обучения эти молодые специалисты пополнят ряды медицинских работников государственных лечебных учреждений Тамбовской области, - отметили в управлении здравоохранения Тамбовской области.

Кроме того, согласно заключенным государственным контрактам в Медицинском институте Тамбовского государственного университета обучается 430 студентов по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия». В ординатуре обучается 205 специалистов, заключивших договоры о целевом обучении.