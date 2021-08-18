В Тамбове выбрали подрядчика для ремонта парка Победы

Реконструкция зоны отдыха рассчитана на несколько лет Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре состоялся аукцион по определению подрядной организации для благоустройства Парка Победы. В торгах приняли участие три организации. В результате победителем аукциона стала компания, которая предложила снижение стоимости работ на 5,5 процентов, то есть около 1,5 миллионов рублей. Напомним, согласно сметной документации, затраты на ремонтные мероприятия оценивались в более чем 27 миллионов рублей.

Средства на благоустройство выделены в рамках программы «Народная инициатива». Ключевым условием участия в проекте является то, что решение, куда будут направлены выделенные деньги, принимают сами горожане. Сначала общественный совет Тамбова предлагает несколько наиболее актуальных вариантов, а затем организуется общегородской опрос. Он проводится в форме сбора подписей.

Свое мнение в этом году высказали почти 45 тысяч горожан, большинство поддержали, в том числе, обновление Парка Победы. Результаты опроса были утверждены на заседании общественного совета, который состоялся 30 июня. Тогда же были приняты эскизные решения благоустройства парка, которые предусматривают обновление существующей инфраструктуры парка в его границах.

- Планируется, что работы пройдут в несколько этапов, первый из которых будет реализован уже в этом году, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.