Тамбовчанин получил судимость за установку компьютерной программы

В Тамбовской области вынесли приговор 35-летнему жителю города Уварово, которого признали виновным в совершении преступления по п. «в» ч. 3 ст. 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права).

На следствии и в суде установили, что в ноябре 2020 года мужчина, зная, что компьютерные программы охраняются как объекты авторского права и могут быть использованы только с согласия правообладателей на основании авторского договора или лицензионного соглашения, за деньги установил на ноутбук клиента программное обеспечение, права на которое ему не принадлежало. Причиненный правообладателю ущерб оценили в более, чем четыре миллиона рублей.

- Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.