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Общество17 августа 2021 17:27

Тамбовчанин чуть не лишился «Toyota Land Cruiser 200» из-за долгов в 500 тысяч рубей

Мужчина не платил алименты, штрафы ГИБДД, налоги и кредиты
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На принудительное исполнение в Тамбовское районное отделение судебных приставов УФССП России по региону поступило сводное производство, возбужденное в отношении жителя села Куксово. Мужчина задолжал своему несовершеннолетнему ребенку 94 тысячи рублей по алиментам, «накатал» на 68 тысяч рублей штрафов ГИБДД, своевременно не оплатил налоги на сумму 26 тысяч рублей, а также задолжал более 360 тысяч рублей банку.

Пристав-исполнитель установил, что должнику на праве собственности принадлежит внедорожник «Toyota Land Cruiser 200». На иномарку наложили арест. После этого мужчина оплатил долг в полном объеме.

- Производство окончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.