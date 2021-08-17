Тамбовчанин чуть не лишился «Toyota Land Cruiser 200» из-за долгов в 500 тысяч рубей

На принудительное исполнение в Тамбовское районное отделение судебных приставов УФССП России по региону поступило сводное производство, возбужденное в отношении жителя села Куксово. Мужчина задолжал своему несовершеннолетнему ребенку 94 тысячи рублей по алиментам, «накатал» на 68 тысяч рублей штрафов ГИБДД, своевременно не оплатил налоги на сумму 26 тысяч рублей, а также задолжал более 360 тысяч рублей банку.

Пристав-исполнитель установил, что должнику на праве собственности принадлежит внедорожник «Toyota Land Cruiser 200». На иномарку наложили арест. После этого мужчина оплатил долг в полном объеме.

- Производство окончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.