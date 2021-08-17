В Тамбовской области трое парней вымогали деньги у фермера и спалили его сарай

Вымогателями оказались трое жителей Жердевки 26, 28 и 33 лет Фото: УМВД по Тамбовской области

В полицию Жердевского района поступило сообщение от 38-летнего местного фермера из села Григорьевка. Мужчина рассказал, что неизвестные вымогали у него деньги под угрозой совершения насилия. Чтобы окончательно запугать предпринимателя, один парней поджег сарай, примыкающий к его участку. После отъезда злоумышленников местные жители совместно с пожарными потушили постройку, она оказалась частично повреждена огнем.

Полицейские выехали на место преступления, опросили пострадавшего, а также осмотрели место поджога сарая. В ходе розыска они установили автомобиль «Хендай Солярис» темного цвета, на котором передвигались молодые люди.

Вскоре они нашли машину, а вместе с ней и вымогателей. Ими оказались трое парней в возрасте 26, 28 и 33 лет, проживающие в Жердевке. Двое из них уже привлекались к уголовной ответственности.

- По версии следствия, парни требовали от фермера 230 тысяч рублей для приобретения автомобиля. Подозреваемые забрали у фермера документы на комбайн, которые обещали вернуть после получения оговоренной суммы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

По данному факту следственным подразделением ОМВД России по Жердевскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».

Кроме этого, после проведения пожаро-технической и физико-химической экспертизы, а также подсчета причиненного ущерба, будет решаться вопрос о возбуждении другого уголовного дела за сожженный сарай.