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Общество17 августа 2021 17:03

В сентябре на Тамбовщине откроют музей народного артиста СССР Владимира Зельдина

Он появится на малой родине актера – в Мичуринске
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске на базе Литературно-музыкального музея 11 сентября откроется мемориальный музей народного артиста СССР В.М. Зельдина. Посетителям будут доступны три тематических зала, посвященных кинокарьере знаменитого земляка, его театральной деятельности и годам жизни в поселке Серебряный Бор Московской области.

- Отдельное место в музее займут экспонаты, повествующие о детстве актера в городе Козлове, его визитах в Мичуринск и Тамбов, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

В настоящее время в помещениях завершается монтаж музейного оборудования. В ближайшее время начнется оформление постоянной экспозиции.