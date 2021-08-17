Тамбовчанка пошла под суд за попытки поджога чужого сена и уничтожение военного билета

В Уметском районе вынесли приговор 41-летней местной жительнице, которую признали виновной в покушении на уничтожение имущества путем поджога и похищении важного личного документа.

На суде установили, что в марте этого года женщина дважды пыталась поджечь тюк сена, находившийся в чужом дворе. Первый раз пламя заметили рабочие фермы и потушили его, следующий поджог ликвидировали пожарные. Помимо этого, поссорившись с местным жителем, женщина украла его военный билет, который позже сожгла в огороде.

- В Уметском районном суде фигурантку приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, - сообщает прокуратура Тамбовской области.