В Тамбове заключили контракт на отлов бездомных собак

Собак в области не отлавливали с начала 2020 года

16 августа администрация Тамбова заключила контракт на отлов с улиц города бездомных животных. На объявленный мэрией аукцион, в ходе которого выбирали подрядчика для выполнения этой работы, заявился единственный участник – ИП Л.Н. Яшунина из Мордовского района. Рассмотрев предложение предпринимателя, комиссия сочла его соответствующим условиям тендера. Снижения цены аукциона в этом случае не произошло, за работу по отлову бездомных животных, которой ИП Яшунина, по условиям контракта, будет заниматься до конца 2021 года, заплатят 7,5 миллиона рублей.

После отлова собак будут помещать в приют, с которым у исполнителя заключен договор. Там животные пробудут 20 дней, их вакцинируют, стерилизуют, снабдят меткой и выпустят обратно. Агрессивные особи на улицу не вернутся и должны пожизненно содержаться в приюте.