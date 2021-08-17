У жительницы Тамбовщины из дома украли две норковые шубы, золотые украшения и 300 тысяч рублей

В полицию города Мичуринска с сообщением о краже обратилась 38-летняя местная жительница, проживающая на улице Марата. Она рассказала, что вернувшись в город из отпуска, обнаружила пропажу двух норковых шуб, 17-ти наименований золотых украшений и 300 тысяч рублей. Замок двери оказался взломан, а в ее квартире все было вверх дном.

В ходе розыска квартирного вора задержали. Им оказался 38-летний мичуринец. Похищенные шубы и золотые изделия были изъяты.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3. ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.