Грудной ребенок получил травмы в ДТП на ул. Октябрьской Тамбова

Мальчик находится на лечении Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 8-месячный ребенок, произошла 16 августа в 14 часов 40 минут на улице Октябрьской в районе дома №75 города Тамбова. 29-летний водитель автомобиля «Hyundai Accent» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «Киа Рио», под управлением 46-летней женщины.

- В результате ДТП пострадал 8-месячный мальчик, который являлся пассажиром автомобиля «Hyundai Accent», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи ребенка доставили в детскую областную больницу.