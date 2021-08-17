Мичуринец угрожал убить жену ножницами

В Мичуринске полицейские раскрыли угрозу убийством. Инцидент произошел 14 августа в одном из домов на улице Колхозной. Между проживающими там супругами произошел конфликт. Однако семейная ссора не ограничилась оскорблениями. Муж взял в руки ножницы и стал замахиваться ими на жену.

Злоумышленника задержали полицейские. Он дал признательные показания. Ножницы в качестве вещественного доказательства изъяты.

- Установлено, что задержанный уже имел криминальный опыт. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.