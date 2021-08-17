Двое детей пострадали в аварии в центре Тамбова

Водитель одной из иномарок нарушил дистанцию Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали маленькие дети, произошла 16 августа в 20 часов 20 минут на улице Студенецкая Набережная в районе дома №20«А» города Тамбова. 36-летний водитель автомобиля «Деу Нексиа» не учел безопасную дистанцию и «догнал» на дороге «Тойоту Камри», под управлением 28-летней женщины. В обоих автомобилях находились дети.

- В результате травмы получили 2-летний мальчик из автомобиля «Тойота Камри», а также 5-летняя пассажирка «Деу Нексиа», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Малышей на автомобиле скорой медицинской помощи отвезли в детскую областную больницу.