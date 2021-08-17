На Тамбовщине стартует сезон охоты на пернатую дичь и ворон

С 21 августа на территории Тамбовской области открывается сезон охоты на пернатую дичь. Разрешается добыча вальдшнепов, перепелов, болотно-луговой, водоплавающей, полевой, степной пернатой дичи, а также серой вороны.

По установленным нормам добычи охотничьих ресурсов в день можно добыть не больше трех водоплавающих птиц и трех вальдшнепов, а также не более пяти особей болотно-луговой и столько же степной и полевой дичи. Ограничений на добычу ворон нет.

Специалисты областного охотуправления напоминают, что охотник при себе должен иметь охотничий билет, а также несколько видов разрешений - на хранение и ношение пневматического, гладкоствольного огнестрельного оружия, на добычу охотничьих ресурсов. Кроме того, в закрепленных охотничьих угодья к этим документам добавляется путевка.

- Разрешения на право добычи охотничьих ресурсов выдаются в МФЦ области, учреждении «Тамбовохота» (Моршанское шоссе, 30), а также в районах у охотоведов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.